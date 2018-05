MÄRKTE-Italiens Rentenmarkt auf Erholungskurs

Frankfurt, 30. Mai (Reuters) - Spekulationen auf einen Kompromiss zur Vermeidung von Neuwahlen haben am Mittwoch Anleger an den italienischen Rentenmarkt zurückgelockt. Die Kurse der Staatsanleihen zogen teils kräftig an, was die Rendite wieder deutlich nach unten drückte. Zudem verlief die Auktion neuer Anleihen besser als gedacht. “Die Nachfrage war sehr ermutigend und zeigt, dass die Investoren eindeutig noch Vertrauen in die italienische Wirtschaft haben, wenn auch nicht unbedingt in die Regierung”, sagte Seema Shah vom Broker Principal Global Investors. Mit einem neuen Anlauf für eine Koalition wollen die rechtsextreme Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung nun doch noch eine Experten-Regierung verhindern.

Italien versteigerte am Mittwoch zehnjährige Staatsanleihen für insgesamt 5,57 Milliarden Euro. Dabei musste das Land zwar mit drei Prozent eine Verzinsung bieten, die so hoch wie seit Mai 2014 nicht mehr war. Bei der Auktion Ende April hatte der Zins lediglich bei 1,7 Prozent gelegen. Doch blieb das Volumen insgesamt nur leicht unter dem angestrebten Niveau.

Damit gaben die Renditen der italienischen Anleihen nach: Im zweijährigen Bereich fiel die Verzinsung auf 1,6 von 2,3 Prozent am Dienstag. Die zehnjährigen Papiere rentierten bei 2,9 nach 3,1 Prozent am Dienstag. Auch bei den spanischen und portugiesischen Papieren ging die Verzinsung zurück.

Im Gegenzug kamen deutsche Bundesanleihen und US-Bonds unter Druck. Deren Renditen zogen wieder merklich an. So stieg die Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihe auf 0,35 von 0,28 Prozent am Dienstagabend. US-Treasuries rentierten bei 2,88 nach 2,77 Prozent.

Reporter: Andrea Lentz, Abhinav Ramnarayan und Dhara Ranasinghe, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168