MÄRKTE-Erholung an italienischen Aktien- und Anleihemärkten

Frankfurt, 31. Mai (Reuters) - Spekulationen auf einen neuen Anlauf zur Regierungsbildung in Italien haben die Nerven der Anleger beruhigt. An den Aktien- und Anleihemärkten gab es am Donnerstag Gewinne. An der Reaktion zeige sich, dass sich Investoren in erster Linie vor Neuwahlen fürchten, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Mit einem neuen Anlauf für eine Koalition wollen die rechtsextreme Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung nun doch eine Technokraten-Regierung verhindern, die einen baldigen erneuten Urnengang wahrscheinlich machen würde.

Der Mailänder Aktienindex stieg um ein Prozent auf 22.024 Punkte. Vor allem die in den vergangenen Tagen unter die Räder gekommenen Banken waren gefragt - der italienische Branchenindex kletterte um 1,8 Prozent.

Italienische Anleihen waren ebenfalls wieder gesucht, im Gegenzug gaben die Renditen nach. Im zweijährigen Bereich fiel die Verzinsung auf 0,92 von 1,99 Prozent am Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel auf 2,67 von 3,05 Prozent. Auch bei den spanischen und portugiesischen Papieren ging die Verzinsung zurück.

Als positiv werteten Investoren auch, dass Umfragen zufolge eine deutliche Mehrheit der Italiener für einen Verbleib in der Euro-Zone ist. Analysten warnten allerdings, dass die Erholung an den Aktien- und Rentenmärkten nur von kurzer Dauer sein könnte. In Italien sei weiterhin alles möglich und es sei nicht absehbar, dass sich die Renditen auf absehbare Zeit weiter deutlich einengten, erklärten die Experten der Investmentbank RBC.