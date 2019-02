MÄRKTE-Aufatmen bei Italien-Anlegern nach Rating-Bestätigung

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Aktien- und Anleiheanleger haben erleichtert auf die Bestätigung von Italiens Bonitätsnote durch die Ratingagentur Fitch reagiert. Das Land bekomme damit eine Atempause, urteilte Analyst Christian Lenk von der DZ Bank. Die Bonitätswächter ließen die Einstufung der Kreditwürdigkeit des Italiens am Freitag bei “BBB” mit einem unverändert negativem Ausblick. “Wichtig für diese Entscheidung war der Kompromiss zwischen Rom und Brüssel im Haushaltsstreit. Auch wurden Fortschritte bei der Reduktion notleidender Kredite im Bankensektor wohlwollend vermerkt”, erläuterte Lenk.

Der Mailänder Börse bescherte dies einen Schub. Der Leitindex legte am Montag knapp ein Prozent zu, so viel wie kein anderer bedeutendes Börsenbarometer in Europa. Vor allem Banktitel waren gefragt. Der Auswahlindex für die Branche gewann 1,7 Prozent. Investoren deckten sich auch mit italienischen Staatsanleihen ein. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel um elf Basispunkte auf 2,74 Prozent. Der Risikoaufschlag zur vergleichbaren deutschen Staatsanleihe sank auf den tiefsten Stand seit drei Wochen.

Fitch sieht das Niveau der italienischen Staatsverschuldung weiterhin als extrem hoch an. Die Ratingagentur bemängelte auch, dass Reformen beim Haushalt und in anderen Bereichen fehlen. Eine Herabstufung hätte Italien an die Schwelle zum Ramsch-Rating gebracht und damit dem Staat die Refinanzierung über den Kapitalmarkt erschwert.