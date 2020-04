MÄRKTE-Italienische Anleiherenditen geben nach - Spekulation über EZB-Eingriff

London, 16. Apr (Reuters) - Investoren greifen wieder zu italienischen Anleihen. Im Gegenzug gaben die Zinsen nach. Die Rendite von zweijährigen Schulden-Titel fiel am Donnerstag um bis zu 20 Basispunkte auf bis zu 0,84 Prozent. Auch für die zehnjährigen Anleihen fielen geringere Zinsen an. Der Risikoaufschlag auf deutsche Bundesanleihen sank auf etwa 216 Basispunkte, nachdem er am Mittwoch noch über 240 Basispunkte gestiegen war.

Mehrere Marktteilnehmer sprachen von einer Intervention der Notenbank. “Ich denke, die EZB greift ein, weil sie frühe Anzeichen eines Auseinanderlaufens zwischen Italien und den anderen Euro-Staaten in dieser Woche gesehen haben”, sagte Frederik Ducrozet, Stratege bei der Vermögensverwaltung Pictet. Eine Bestätigung der Bank von Italien lag zunächst nicht vor. Die EZB äußert sich nicht dazu, welche Papiere sie im Rahmen ihres Notfallprogramms genau kauft.

Am Mittwoch waren die italienischen Anleihen unter Druck geraten. Auf der Stimmung der Anleger lastete Enttäuschung über den Verzicht der Europäischen Union auf die Ausgabe gemeinsamer "Coronabonds".