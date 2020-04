MÄRKTE-Italienische Bond-Emission fast zehnfach überzeichnet

Frankfurt, 21. Apr (Reuters) - Den wirtschaftlichen Belastungen durch die Coronakrise zum Trotz sind italienische Anleihen bei Investoren begehrt. Das von der Pandemie besonders hart getroffene Land nahm am Dienstag bei der ersten syndizierten Bond-Emission seit Ausbruch des Erregers den Angaben zufolge 16 Milliarden Euro ein. Die Nachfrage hätte für den Verkauf von Papieren im Volumen von 110 Milliarden Euro gereicht.

Italien verkaufte neue fünfjährige Papiere und stockte Zahl der ausgegebenen 30-jährigen Bonds auf. Für erstere lag der Kupon bei 1,85 Prozent und für letztere bei 2,45 Prozent, teilten die Konsortialführer mit. Die Finanzagentur des Landes bot die Bonds über eine Gruppe von Banken an, um mehr potenzielle Investoren zu erreichen. Die Regierung in Rom will Kleinanleger dazu ermuntern, verstärkt Anleihen zu kaufen, um die milliardenschweren Hilfsprogramme zur Überwindung der Pandemie-Folgen zu finanzieren.

Am Donnerstag beraten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über gemeinsame Wege aus der Virus-Krise. Börsianer hoffen auf eine Einigung auf sogenannte Corona-Bonds, die von sämtlichen Staaten der Euro-Zone garantiert werden.