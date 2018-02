MÄRKTE-Italien-Wahl setzt Anleihen zu

Frankfurt, 23. Feb (Reuters) - Die Ungewissheit über den Ausgang der Parlamentswahl in Italien macht den Anleihen des Landes zu schaffen. Die Kurse der zehnjährigen Titel fielen, im Gegenzug kletterte die Rendite in der abgelaufenen Woche um zehn Basispunkte und steuerte damit auf den größten Wochenanstieg in diesem Jahr zu. Am Freitag lag die Rendite zeitweise bei 2,103 Prozent. Experten rechnen bei der Wahl am 4. März mit einem deutlichen Erfolg für die Euro-skeptischen Parteien des Landes und langwierigen Koalitionsgesprächen. Sollte es nach dem Urnengang keine klaren Mehrheitsverhältnisse geben, dürfte ein langwieriger politischer Kuhhandel beginnen, prognostizierte Claudio Ferrarese, Fondsmanager bei Fidelity.

Umfragen zufolge könnte der Mitte-Rechts-Block des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zwar die meisten Stimmen, nicht aber die absolute Mehrheit gewinnen. Größte Einzelpartei dürfte demnach die populistische Fünf-Sterne-Bewegung werden. Die Partito Democratico (PD) von Ministerpräsident Paolo Gentiloni tritt mit einigen kleineren Parteien in einem Mitte-Links-Bündnis zur Wahl an, ist in Umfragen aber zurückgefallen.

Die Nervosität vor der Wahl spiegelte sich auch in den Kursen für sogenannte Credit Default Swaps wider. Die Kosten zur Absicherung eines Pakets italienischer Anleihen im Volumen von zehn Millionen Euro verteuerte sich um 1000 auf 105.000 Euro, teilte der Branchendienst Markit mit.