MÄRKTE-Mögliche Koalition von 5 Sterne und Lega macht Anleger nervös

Frankfurt, 10. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf eine Koalition der rechtsextremen Lega und der populistischen 5-Sterne-Bewegung in Italien hat die Anleger am Anleihemarkt verschreckt. Die Kurse der zehnjährigen italienischen Anleihen fielen am Donnerstag, im Gegenzug kletterten die Renditen um sechs Basispunkte auf ein Sieben-Wochen-Hoch von 1,94 Prozent. Der Renditeabstand zur vergleichbaren Bundesanleihe stieg auf den höchsten Stand seit sechs Wochen. Auch an der Mailänder Börse machte sich Verunsicherung breit: Der Index verlor bis zu 0,7 Prozent.

Die Möglichkeit einer Koalitionsregierung aus Lega und 5 Sterne bereite den Investoren schon seit Wochen Bauchschmerzen, sagte ein Börsianer. Die beiden Parteien eint die Ablehnung der EU-Haushaltsregeln. Dies macht die Investoren angesichts des hohen Schuldenbergs in Italien nervös. Bis zuletzt hatte es danach ausgesehen, dass die Bemühungen um eine Koalition scheitern und Präsident Sergio Matarella eine Technokratenregierung sowie Neuwahlen für 2019 auf den Weg bringt. Nun machte Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi am Mittwochabend überraschend den Weg für ein Bündnis von Lega und 5 Sterne frei. Berlusconis Partei Forza Italia und die Lega haben eigentlich eine Allianz gebildet. Diese wurde bei der Parlamentswahl im März stärkste Kraft, bekam aber nicht genug Stimmen für eine Allein-Regierung.