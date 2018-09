MÄRKTE-Italien-Anleger setzen auf EU-konforme Budgetpläne

Frankfurt, 26. Sep (Reuters) - Die Hoffnung auf einen EU-konformen italienischen Haushalt hat am Anleihenmarkt für Beruhigung gesorgt. Die Kurse der zehnjährigen italienischen Bonds stiegen, im Gegenzug fielen die Renditen auf 2,811 Prozent nach 2,891 Prozent im Geschäft des Vortages. Der parteilose Wirtschaftsminister Giovanni Tria sagte, Italien werde an die Märkte ein Signal der Nachhaltigkeit senden. Die neuen Defizitziele sollen am Donnerstag vorgestellt werden. Befürchtungen, die Regierung aus der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega könnte mit massiven Ausgabensteigerungen eine neue Schuldenkrise verursachen, hatten die Anleger nervös gemacht.

Es sehe so aus, als sich ob die beteiligten Parteien auf ein Defizit um die zwei Prozent der Wirtschaftsleistung einigen könnten, sagte Commerzbank-Stratege Rainer Guntermann. Die eigentliche Frage sei aber, wie realistisch die Einschätzungen zum Wirtschaftswachstum und zu den Steuereinnahmen seien und am Ende nicht doch das Risiko eines höheren Defizits bestehe. Auch Francois Savary vom Vermögensverwalter Prime Partners konstatierte mit Blick auf den für Donnerstag erwarteten Haushaltsentwurf: "Der Teufel dürfte im Detail stecken."