MÄRKTE-Haushaltspläne machen Anleger in Mailand nervös

Frankfurt/Mailand, 01. Okt (Reuters) - In Mailand sind die Anleger am Montag in Deckung geblieben: Die Kritik von EU-Vertretern an Italiens überraschend hohen Defizit-Ziel verschreckte vor allem viele Anleger am Rentenmarkt. Der Kurs der zehnjährigen italienischen Staatsanleihe brach am Abend um über einen ganzen Punkt ein und schob die Rendite auf 3,27 Prozent. Am Vormittag hatte sie noch bei 3,24 Prozent gelegen. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici betonte, dass der Budgetentwurf “offensichtlich” von den Vorgaben aus Brüssel abweiche und die Behörde prüfen werde, wie schwer die Regelverletzung sei und wie sie sich korrigieren lasse. “Das klingt nicht gerade positiv”, kommentierte dies ein Händler.

Auch am Aktienmarkt zogen die Anleger die Reißleine: Der Leitindex der Börse in Mailand fiel gegen den europäischen Trend um 0,5 Prozent, nachdem er schon am Freitag 3,7 Prozent verloren hatte. Dabei zählten vor allem einige Bankenwerte zu den größten Verlierern. Die auch im EuroStoxx50 gelisteten Intesa SanPaolo fielen zeitweise um rund vier Prozent. Der Mailänder Banken-Index verlor drei Prozent auf ein Ein-Monats-Tief. Am Freitag hatte er über sieben Prozent verloren.

Aus dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen verlautete, Ressortchef Giovanni Tria kehre vom Treffen mit den Euro-Finanzministern in Luxemburg schon am Montagabend nach Rom zurück. Am Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag werde er nicht teilnehmen. Die Verhandlungen in Rom über den Haushalt gehen derweil in die nächste Runde. Vize-Regierungsschef Luigi di Maio sagte, es werde in den nächsten Tagen dazu mehrere Treffen geben. (Reporter: Andrea Lentz und Danilo Masoni; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)