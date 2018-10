MÄRKTE-Italiens Bond-Rendite auf 4,5-Jahres-Hoch - Etat umstritten

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Kritische Aussagen der EU zum italienischen Haushalt für 2019 setzt den Anleihen des Landes zu. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel am Montag auf bis zu 3,523 Prozent, den höchsten Stand seit viereinhalb Jahren.

Die EU monierte, dass das sogenannte strukturelle Defizit, bei dem Einmal-Effekte und Konjunkturschwankungen herausgerechnet werden, um 0,8 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung steigt. Die Kommission hatte eine Reduzierung dieses Fehlbetrags um 0,6 Prozent gefordert.

"Wir sind etwas überrascht von der Stärke der Kursreaktion an den Anleihemärkten", sagte Anlagestratege Antoine Bouvet von der Investmentbank Mizhuo. "Offenbar geht der Markt davon aus, dass die EU-Kommission eine harte Verhandlungslinie fahren will, wenn Italien seinen Haushalt einreicht." Bis zum 15. Oktober muss die Regierung in Rom ihren Etat bei der EU zur Prüfung einreichen.