MÄRKTE-Italiens Bonds gefragt - Anleger setzen auf Finanzminister Tria

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Die Verabschiedung des umstrittenen italienischen Haushalts für 2019 bringt Anleihe-Anleger vorerst nicht aus dem Konzept. Einige von ihnen deckten sich am Dienstag mit Staatsanleihen des Landes ein. Dadurch fiel die Rendite der zehnjährigen Titel auf 3,506 von 3,555 Prozent.

Investoren seien erleichtert, dass Finanzminister Giovanni Tria hinter dem Etat stehe, sagte Anlagestratege Christian Lenk von der DZ Bank. Außerdem nutzten einige offenbar die Kursverluste der vergangenen Wochen, um sich günstig mit italienischen Bonds einzudecken. Der parteilose Tria gilt als mäßigende Stimme in der Koalition aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega. Er äußerte sich zuversichtlich, der EU die Notwendigkeit des Haushaltsdefizits in der verabschiedeten Höhe erläutern zu können. Daher werde auch der Risikoaufschlag für italienische Anleihen sicher bald wieder sinken. Aktuell liegt der sogenannte Spread der zehnjährigen Bonds zu vergleichbaren Bundestiteln bei rund drei Prozentpunkten.

"Die EU wird nun in den kommenden zwei Wochen entscheiden, ob sie den Plan zurückweist und Nachbesserungen fordert, was wahrscheinlich ist", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. "Bessert Italien nicht nach, kann die EU ein Defizitverfahren einleiten." Für das kommende Jahr plant die Regierung in Rom eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Das sorgt für Kritik in der EU-Kommission.