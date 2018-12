MÄRKTE-Anleger decken sich mit Italien-Anleihen ein - Renditen fallen

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Spekulationen auf eine baldige Lösung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission sorgen für Kauflaune bei Anlegern italienischer Anleihen. Im Gegenzug gaben die Renditen der Titel am Donnerstag deutlich nach. So fiel die Rendite der zweijährigen Italien-Bonds auf ein Sechs-Monats-Tief von 0,51 Prozent. Die fünfjährigen und zehnjährigen Anleihen rentierten mit 1,98 und 2,95 Prozent auf dem jeweils tiefsten Stand seit rund zweieinhalb Monaten. “Die positive Grundstimmung gegenüber italienischen Bonds dürfte noch eine Weile anhalten”, so Commerzbank-Analyst Christoph Rieger.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte nach einem Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch, das Defizitziel seines Landes liege nun bei 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung. Er hatte ursprünglich eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent angepeilt, was die EU-Kommission als zu hoch abgelehnt hatte. (Reporter: Patricia Uhlig und Abhinav Ramnarayan, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)