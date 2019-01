MÄRKTE-Italiens Bond-Renditen fallen auf 3-1/2-Monats-Tief

Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Verabschiedung des nachgebesserten italienischen Haushalts. Sie griffen am Mittwoch bei den Anleihen des Landes zu und drückten die Rendite der zehnjährigen Papiere auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 2,702 Prozent. Das Parlament in Rom hatte am Wochenende den Budgetplänen für 2019 zugestimmt. Zuvor hatte die Regierung nach wochenlangem Streit mit der EU-Kommission das Ziel für die Neuverschuldung auf 2,04 von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung gesenkt. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Abhinav Ramnarayan, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles