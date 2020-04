MÄRKTE-Am Anleihenmarkt steigt die Furcht vor einer Schuldenkrise Italiens

Frankfurt, 20. Apr (Reuters) - Wenige Tage vor dem EU-Gipfel steigt am Anleihenmarkt die Furcht vor einer Schuldenkrise in Italien. Investoren warfen Anleihen des Landes am Montag aus ihren Depots, nachdem sich die Regierungen im Euro-Raum nicht auf gemeinsame Coronabonds zur Finanzierung des Wiederaufbaus nach der Virus-Pandemie verständigen konnten. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen italienischen Bonds wieder auf knapp zwei Prozent. Der Risikoaufschlag zur vergleichbaren Bundesanleihe lag bei 240 Punkten. Das ist deutlich mehr als noch in der vergangenen Woche.

“Man weiß, dass es da ein Thema gibt, wenn jeder wieder seine Schuldenkrisen-Modelle abstaubt. Das ist das, was wir und jeder andere im Fall von Italien gemacht haben”, sagte Gilles Moec, Chefvolkswirt bei AXA Investment. Italien zählt in Europa zu dem am stärksten von der Virus-Krise getroffenen Ländern. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet, dass die Staatsverschuldung des Landes deshalb auf 155,5 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen könnte. Sie lag zuletzt bereits bei 136 Prozent - mehr als doppelt so hoch wie die EU-Verträge erlauben.

Am Donnerstag wollen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs erneut über zusätzliche Hilfen für angeschlagene Euro-Länder wie Italien beraten. Am Freitag wird die Ratingagentur Standard & Poor's die Bonitätsnote für Italien überprüfen. Sie liegt derzeit bei "BBB". Bei einer Rückstufung um einen Tick auf "BBB-" würde sie nur noch einen Schritt vom Ramschstatus entfernt sein. Bei einem Verlust des Gütesiegels "Investment Grade" müssten einige Fonds diese Papiere zwangsweise verkaufen.