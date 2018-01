MÄRKTE-Kneipier JD Wetherspoon nach Zahlen auf Rekordhoch

Frankfurt, 24. Jan (Reuters) - Ein starkes Weihnachtsgeschäft versetzt JD Wetherspoon-Anleger in Partylaune. Die Aktien des Betreibers von mehr als 900 Kneipen in Großbritannien und Irland stiegen am Mittwoch um bis zu 5,6 Prozent auf ein Rekordhoch von 1341 Pence. Der Umsatz legte den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um sechs Prozent zu. Allerdings sei ein ähnliches Plus in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 schwierig zu erreichen. Grund seien steigende Personalkosten und Mieten. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Rahul B., redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

