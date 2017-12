TABELLE-Bitcoin vor Kupfer - Ausgewählte Anlageklassen 2017

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Mit ihrem Kurssprung von fast 1400 Prozent hat die Cyber-Devise Bitcoin 2017 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber auch andere Geldanlagen legten in den vergangenen Monaten kräftig zu. So steht Kupfer vorm dem größten Jahresgewinn seit 2009. Für den Euro, dem Analysten Ende 2016 noch einen Kursrückgang auf einen Dollar prophezeit hatten, ist es sogar das beste Jahr seit 2003. Für den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, ist es dagegen das schwärzeste seit 14 Jahren. Aktienanleger können sich über zweistellige prozentuale Renditen freuen. Der MSCI-Weltindex verbuchte mit einem Plus von 22 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2009 und erreichte am letzten Handelstag 2017 ein Rekordhoch von 514,61 Punkten. Er startete seine Rally bereits 2016: Das Börsenbarometer legte im Dezember den 14. Monat in Folge zu - Rekord. Ausgewählte Werte +/- Stand Stand in % 29.12.17 Vorjahr 1. Bitcoin in Dollar +1.353,8 14.048 966,30 2. Kupferpreis +30,5 7.226,00 5.535,50 3. Dow Jones * +25,7 24.838 19.763 4. 10j. brit Anleihe +25,7 128,60 102,34 5. MSCI-Weltindex +22,0 514,56 421,84 6. Börse Tokio +19,1 22.765 19.114 7. Preis für Brent-Öl +16,8 66,39 56,82 8. Börse Zürich +14,2 9.389,59 8.219,87 9. Euro in Dollar +14,1 1,1993 1,0513 10. Gold +12,8 1.298,86 1.151,46 11. Dax +12,5 12.918 11.481 12. Preis für WTI-Öl +11,9 60,10 53,72 13. Börse Paris +9,7 5.334,24 4.862,31 14. Pfund in Dollar +9,6 1,3520 1,2336 15. Euro in Franken +9,2 1,1703 1,0717 16. Europ. Banken +8,2 184,28 170,27 17. Börse London +7,6 7.687,77 7.142,83 18. EuroStoxx50 +6,8 3.514,18 3.290,52 19. 10j. ital. Anleihe +6,0 100,54 94,88 20. 10j. Bundesanleihe +2,6 100,59 98,03 21. T-Bond-Future +1,2 152,44 150,66 22. 10j. span. Anleihe -0,1 99,04 99,14 23. Bund-Future -1,6 161,54 164,15 24. Dollar in Yen -3,7 112,54 116,87 25. Franken in Dollar -4,2 0,9754 1,0178 26. Dollar-Index -9,7 92,25 102,21 * Kein aktueller Kurs erhältlich. Veränderung wird zum letzten verfügbaren Kurs berechnet. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

