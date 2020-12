TABELLE-Kursgewinner und -verlierer 2020 in ausgewählten Anlageklassen

Frankfurt, 30. Dez (Reuters) - Nachfolgend eine Übersicht der größten Gewinner und Verlierer. Die Stände der Aktienindizes und Anleihe-Futures sind in Punkten angegeben. Bei den übrigen Anlageklassen sind die Einheiten jeweils genannt. Ausgewählte Werte +/- Stand Stand in % 30.12.20 Vorjahr 1. Bitcoin in Dollar +290,4 27.945 7.157,75 2. Große US-Techfirmen * +100,4 6.234,90 3.111,21 3. Nasdaq-Index * +43,2 12.850 8.972,60 4. Euro in türk. Lira +35,6 9,0436 6,6690 5. Kupfer in $/Tonne +27,0 7.843,50 6.174,00 6. Gold in $/Feinunze +24,2 1.884,56 1.517,01 7. Dollar in türk. Lira +23,8 7,3626 5,9479 8. Börse Tokio +16,0 27.444 23.657 9. S&P 500-Index * +15,4 3.727,04 3.230,78 10. MSCI-Weltaktienindex +13,8 643,00 565,24 * 11. T-Bond-Future +10,6 172,44 155,91 12. Euro in Dollar +9,8 1,2304 1,1210 13. Dow Jones * +6,3 30.336 28.538 14. Bund-Future +4,2 177,64 170,49 15. Bund-Future +4,2 177,64 170,49 16. Dax +3,5 13.719 13.249 17. Pfund in Dollar +2,6 1,3609 1,3259 18. Börse Zürich +0,7 10.692 10.617 19. EuroStoxx50 -4,6 3.571,93 3.745,15 20. Dollar in Yen -5,2 103,01 108,61 21. Pfund in Euro -6,5 1,1059 1,1824 22. Dollar-Index -7,0 89,69 96,39 23. Franken in Dollar -8,9 0,8820 0,9678 24. Börse London -12,8 6.579,37 7.542,44 25. Europ. Touristikwerte -14,5 226,97 265,34 26. WTI-Öl in $/Barrel -21,1 48,18 61,06 27. Brent-Öl in $/Barrel -22,2 51,37 66,00 28. Europ. Banken -24,0 108,95 143,28 29. Europ. Öl-/Gaswerte -25,3 238,10 318,64 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)