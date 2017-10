MÄRKTE-Spielzeug-Macher Jakks dank Disney-Deal unglaublich gefragt

Frankfurt, 27. Sep (Reuters) - Der Zuschlag für die Produktion von Spielwaren rund um den kommenden Disney-Film “Die Unglaublichen 2” gibt Jakks Pacific Auftrieb. Die Aktien des Spielwaren-Herstellers stiegen am Mittwoch an der Wall Street um bis zu 9,1 Prozent. Das Unternehmen hat vom Unterhaltungskonzern Walt Disney bereits die Lizenz für Spielwaren rund um die Filme “Die Eiskönigin” und “Cinderella” erhalten. (Reporter: Hakan Ersen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

