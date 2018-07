MÄRKTE-Asiatische Börsen legen im Sog der Wall Street zu

Tokio, 25. Jul (Reuters) - Im Sog der Wall Street sind am Mittwoch auch die asiatischen Börsen mit Gewinnen in den Handel gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei gewann im Vormittagshandel um 0,45 Prozent auf 22.610 Punkte. Der weiter gefasste Topix-Index legte um denselben Wert auf 1754 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann im Vormittagshandel 0,2 Prozent. Händler erklärten die positive Marktstimmung auch mit Hinweisen, dass die chinesische Wirtschaft einen neuen Plan zur Marktstimulierung vorlegen könnte.

Gewinner am japanische Markt waren vor allem Stahlproduzenten wie JFE mit mehr als drei Prozent im Plus. Gegen den Trend verloren die Aktien von Mitsubishi Motor um fast vier Prozent, was Händler auf Gewinnmitnahmen zurückführten.

Im Devisenhandel konnte der Euro in Fernost leicht um 0,05 Prozent auf 1,1688 Dollar zulegen. Zum Yen gewann der Dollar ebenfalls 0,05 Prozent auf 111.26 Yen. (Reporter: Tomo Uetake; bearbeitet von Thomas Krumenacker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)