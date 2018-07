MÄRKTE-Asiatische Börsen legen leicht zu

Tokio, 27. Jul (Reuters) - Nach der Entschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und der EU hat die Tokioter Börse am Freitag leicht zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei gewann im Vormittagshandel um 0,22 Prozent auf 22.635 Punkte. Der weiter gefasste Topix-Index legte um 0,46 Prozent auf 1773 Punkte zu. Händler erklärten, die leichte Entspannung im Handelsstreit stimme vorsichtig optimistisch. Die anstehende Sitzung der Bank von Japan in der kommenden Woche lasse jedoch viele Anleger vorsichtig agieren. Die Notenbank will bei der Sitzung ihren bisherigen Kurs überprüfen.

Im Devisenhandel konnte sich der Euro in Fernost bei 1.1643 Dollar behaupten. Zum Yen gewann der Dollar 0,05 Prozent auf 111.15 Yen. (Reporter: Tomo Uetake; bearbeitet von Thomas Krumenacker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)