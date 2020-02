MÄRKTE-Insider - Japan lockert Regeln für ausländische Aktienanleger

Tokio, 25. Feb (Reuters) - Japan verschärft Insidern zufolge die Regeln für ausländische Aktieninvestoren nicht so stark wie bislang geplant. Von den Ausnahmen dürften Hedgefonds und Fondsmanager profitieren, die viel Geld an Japans Börse anlegen. Sie sollen auch künftig ohne vorherige Überprüfung mehr als ein Prozent an sicherheitsrelevanten Firmen kaufen dürfen, wenn sie sich auf bestimmte Bedingungen einließen, sagten Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu gehöre, nicht in wichtige Führungsgremien einzutreten und dem Aufsichtsrat keine schriftlichen Vorschläge zu Geschäftsentscheidungen zu machen.

Die schärferen Investmentregeln treten Anfang Mai in Kraft. Demnach müssen sich Investoren unter die Lupe nehmen lassen, wenn sie mehr als ein Prozent an sicherheitsrelevanten Unternehmen kaufen. Betroffen sind Firmen aus Branchen wie Rüstung, Atomkraft, Luftfahrt, Versorger, IT-Sicherheit und Telekommunikation. Eine Liste der Unternehmen soll im April vorgelegt. Werden. Mit der Regelung reagiert Japan auf die Sorge, China könnte sich Zugang zu Schlüsseltechnologien beschaffen. Doch einige ausländische Investoren äußerten die Sorge, dass es ihnen so erschwert werden könnte, in Japan zu investieren.