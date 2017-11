MÄRKTE-US-Steuerstreit belastet auch asiatische Börsen

Tokio, 10. Nov (Reuters) - Der Streit der US-Republikaner über die größte Steuerreform seit den 80er Jahren hat am Freitag auch die asiatischen Börsen belastet. In Tokio fiel der Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 22.595 Punkte, während das Minus beim breiter aufgestellten Topix 0,9 Prozent betrug. Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans ging um 0,1 Prozent zurück. Die Republikaner im Kongress wollen zwar grundsätzlich eine Steuerreform mit Entlastungen. In Detailfragen gibt es aber große Unterschiede zwischen den Vorstellungen von Senat und Repräsentantenhaus. Der Konflikt hatte auch die Wall Street belastet.

Bei den Einzelwerten standen Papiere von Toshiba im Mittelpunkt. Der Industriekonzern erwägt eine milliardenschwere Kapitalerhöhung. Die Aktien gaben um 4,8 Prozent nach. Anteilsscheine von Bridgestone gerieten unter die Räder, weil der Reifenhersteller seine Gewinnprognose kappte. Das Minus betrug 7,5 Prozent.

Der US-Steuerstreit wirkte sich auch auf den Devisenmarkt aus. Im Vergleich zur japanischen Währung gab der Greenback nach und wurde mit 113,37 Yen bewertet. Ein Euro kostete 1,1646 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 1,1583 zum Euro und 0,9945 zum Dollar bewertet.

