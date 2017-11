MÄRKTE-Anleger nehmen am Aktienmarkt in Japan Gewinne mit

Tokio, 15. Nov (Reuters) - Gewinnmitnahmen haben die Börse in Japan am Mittwoch belastet. Vor allem ausländische Investoren hätten nach der Rally der vergangenen beiden Monate Kasse gemacht, sagten Händler. In Tokio verlor der Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 22.096 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix lag 1,9 Prozent im Minus bei 1745 Zählern. Insbesondere Aktien von Immobilienfirmen, Autobauern und Stahlfirmen standen auf den Verkaufszetteln.

Der MSCI-Index für die Region Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans ging 0,6 Prozent zurück. Sinkende Ölpreise setzten die Börsen wie auch schon zuvor die Wall Street unter Druck.

Am Devisenmarkt präsentierte sich der Euro stabil bei 1,1793 Dollar. Zuvor war er mit 1,1805 Dollar auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen. Hintergrund war das überraschend starke Wachstum der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal. Der Dollar fiel zur japanischen Währung auf 113,15 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 1,1662 zum Euro und 0,9886 zum Dollar bewertet. (Reporter: Ayai Tomisawa und Shinichi Saoshiro; geschrieben von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)