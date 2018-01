MÄRKTE-Japan-Börsen im Plus - Anleger rechnen mit starken Geschäftszahlen

Tokio, 16. Jan (Reuters) - In Erwartung starker Geschäftszahlen haben Anleger an den Börsen in Japan zugegriffen. Der Standardwerte-Index Nikkei stieg bis Dienstagmittag in Tokio um 0,6 Prozent auf 23.862 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix legte 0,3 Prozent auf 1890 Zähler zu. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans kletterte um 0,2 Prozent nach oben.

Die Aktien des IT-Dienstleisters Obic stiegen zeitweise um 7,9 Prozent auf ein 18-Jahres-Hoch. “Nikkei” hatte berichtet, dass der operative Gewinn des Konzerns in den neun Monaten bis Dezember wohl um ein Fünftel gestiegen ist.

Die zuletzt gebeutelten Exportwerte erholten sich etwas. Toyota notierten 0,5 Prozent fester, Nissan legten 0,3 Prozent zu. Sie profitierten davon, dass der zuletzt unter Druck stehende Dollar sich zum Yen um 0,3 Prozent verteuerte auf 110,86 Yen. Der Euro notierte bei 1,2273 Dollar. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9627 und zum Euro mit 1,1820 bewertet. (Reporter: Büro Tokio; geschrieben von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)