MÄRKTE-Nikkei auf Rekordkurs

Tokio, 18. Jan (Reuters) - Der japanische Leitindex Nikkei hat am Donnerstag zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit November 1991 notiert. Er erreichte im frühen Handel 24.084,42 Punkte, am Nachmittag notierte er in Tokio 0,7 Prozent fester bei 24.036 Zählern. Als Grund nannten Händler die starken Vorgaben der Wall Street. Der Dow-Jones-Index hatte 1,3 Prozent höher auf 26.115 Punkten geschlossen. Das Marktbarometer ging damit erstmals über der Schwelle von 26.000 Punkten aus dem Handel.

Der breiter aufgestellte Topix legte 0,2 Prozent auf 1894 Zähler zu. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans kletterte um 0,25 Prozent nach oben. Mit Spannung warteten Anleger auf Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum, die für 08.00 Uhr MEZ angekündigt waren.

Der Euro notierte kaum verändert bei 1,2188 Dollar. Der Dollar wurde mit 111,31 Yen gehandelt. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9655 und zum Euro mit 1,1760 bewertet. (Reporter: Büro Tokio; geschrieben von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)