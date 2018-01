MÄRKTE-Konjunkturoptimismus hilft Nikkei - Etatstreit belastet Dollar

Tokio, 19. Jan (Reuters) - Konjunkturoptimismus und positive Unternehmenszahlen haben Anleger in Japan trotz der Verluste an der Wall Street in Kauflaune versetzt. Der japanische Leitindex Nikkei notierte Freitagmittag in Tokio 0,1 Prozent fester bei 23.797 Zählern. Der breiter aufgestellte Topix legte 0,5 Prozent auf 1886 Punkte zu. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans kletterte um 0,3 Prozent nach oben.

Die Wall Street hatte am Donnerstag tiefer geschlossen. Grund war der Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten. Es droht ein Regierungsstillstand in Washington, sollte der Kongress sich nicht bis Freitagmitternacht zumindest auf eine weitere Zwischenfinanzierung einigen.

Im fernöstlichen Devisenhandel belastete das auch den Dollar. Zur japanischen Währung gab er 0,1 Prozent nach auf 111,01 Yen. Zum Euro notierte er nahezu unverändert bei 1,2243 Dollar. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9568 und zum Euro mit 1,1736 bewertet.