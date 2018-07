MÄRKTE-US-Bilanzen helfen Tokioter Börse ins Plus

Tokio, 19. Jul (Reuters) - Ermutigende Unternehmensbilanzen aus den USA haben der Tokioter Börse am Donnerstag leichten Auftrieb verliehen. Auch optimistische Äußerungen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell über die Konjunktur in den Vereinigten Staaten stützten die Kurse. Der japanische Leitindex Nikkei legte im Vormittagshandel 0,3 Prozent zu auf 22.863 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent auf 1757 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent. Auch der Markt im südkoreanischen Seoul lag leicht im Plus. Die chinesische Börse in Shanghai trat dagegen auf der Stelle. An der Wall Street hatten vor allem die Bilanzen der Großbank Morgan Stanley<MS.N > und von United Airlines die Anleger zuversichtlich gestimmt.

Der Euro bewegte sich am Devisenmarkt in Fernost kaum. Er trat bei 1,1644 Dollar auf der Stelle. Der Schweizer Franken lag zum Euro ebenfalls wenig verändert bei 1,1630 wie auch zum Dollar bei 0,9988. (Reporter: Tomo Uetake; bearbeitet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)