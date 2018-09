MÄRKTE-Wall Street zieht Asien-Börsen nach oben

Shanghai, 28. Sep (Reuters) - Positive Konjunktureinschätzungen von Fed-Chef Jerome Powell haben nicht nur die Wall Street, sondern zeitweise auch die Aktienkurse in Asien steigen lassen. An der Tokioter Börse notierte der Leitindex Nikkei am Freitagvormittag 1,5 Prozent höher, der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte ebenso wie die chinesische Börse in Shanghai unverändert. der australische Markt legte ein halbes Prozent zu.

Am Devisenmarkt in Fernost notierte der Euro mit 1,1636 Dollar schwächer, nachdem Italien sein Defizitziel für 2019 auf 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes festgelegt hatte - so wie es die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechte Lega gefordert hatten. Der parteilose Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria hatte sich für ein Defizitziel von unter zwei Prozent stark gemacht, konnte sich aber nicht durchsetzen. Zur japanischen Währung zog der Dollar wieder leicht auf 113,40 Yen an.

Reporter: Andrew Galbraith, geschrieben von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.