MÄRKTE-Anleger schöpfen im Handelsstreit Hoffnung - Nikkei steigt

Tokio, 01. Jul (Reuters) - Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China haben die Kurse an der Börse in Tokio am Montag angeschoben. Der Nikkei-Index kletterte um 1,8 Prozent auf 21.658 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,7 Prozent auf 1577 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag nach dem mit Spannung erwarteten Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Optimismus verbreitet. Es sei ausgezeichnet gewesen, sagte Trump am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. Er gehe davon aus, dass China und die USA wieder auf Kurs seien. Neue Sonderzölle soll es auf absehbare Zeit nicht geben. (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Myria Mildenberger; redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)