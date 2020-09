MÄRKTE-Nikkei-Index im Schlepptau der Wall Street

Tokio, 28. Sep (Reuters) - Die Kursgewinne zum Ausklang der vergangenen Woche an der Wall Street haben am Montag auch die japanischen Aktien angeschoben. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index.N225 0,7 Prozent auf 23.371 Punkte. Allerdings bremste die Angst über die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie die Kursgewinne in Asien. Die Börse in Shanghai fiel um 0,2 Prozent.

In Tokio trübte die Absage des Börsengangs des Speicherchipherstellers Kioxia die Stimmung. Die Aktien des Anteilseigners Toshiba rutschten um drei Prozent, andere Chipwerte fielen ebenfalls. (Reporter: Eimi Yamamitsu, geschrieben von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte))