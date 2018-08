MÄRKTE-Aktien von US-Kaufhauskette J.C. Penney im freien Fall

Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Nach unerwartet schwachen Quartalszahlen haben Anleger von J.C. Penney am Donnerstag das Weite gesucht. Die Aktien der US-Kaufhauskette brachen im vorbörslichen Handel an der Wall Street zeitweise um rund ein Viertel auf ein Rekordtief von 1,79 Dollar ein. J.C. Penney verdoppelte seine Verluste im zweiten Quartal auf 101 Millionen Dollar, was 32 US-Cent je Aktie entspricht. Zudem gingen die Umsätze um 7,5 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar zurück und lagen unterhalb der Erwartungen von Analysten. Grund für die Einbußen waren unter anderem Ladenschließungen und hohe Rabatte, um im Konkurrenzkampf mit Online-Anbietern wie Amazon mithalten zu können.

Für das Gesamtjahr zeigte sich J.C. Penney pessimistischer und senkte die Prognosen. So wird den Angaben zufolge nun ein Verlust zwischen 80 US-Cent und einem Dollar je Aktie erwartet. Bislang war ein Fehlbetrag zwischen sieben und 13 US-Cent je Anteilsschein vorhergesagt.