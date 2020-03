MÄRKTE-Ausblick schickt Ströer-Rivalen JCDecaux auf Talfahrt

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Ein pessimistischer Ausblick drückt den Aktienkurs von JCDecaux auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Die Papiere des französischen Werbeflächen-Vermarkters fielen am Donnerstag um bis zu 7,7 Prozent auf 18,89 Euro und steuerten auf den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Jahren zu.

Wegen der Beeinträchtigungen durch die Coronavirus-Epidemie warnte der Ströer-Rivale vor einem zehnprozentigen Umsatzrückgang im laufenden Quartal. Die Gewinnmarge werde ebenfalls geringer ausfallen. JCDecaux vermarktet zahlreiche Werbeflächen an chinesischen Flughäfen und U-Bahn-Stationen. Die Volksrepublik ist das Epizentrum der aktuellen Gesundheitskrise und die Regierung in Peking stellte zeitweise mehrere Millionenstädte unter Quarantäne.