MÄRKTE-Aktien von JD Sports erklimmen nach Zahlen Rekordhoch

Frankfurt, 16. Apr (Reuters) - Ein unerwartet deutlicher Umsatz- und Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Aktien von JD Sports bei Anlegern beliebt gemacht. Die Titel kletterten am Dienstag um bis zu 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 550 Pence. Der größte britische Sportartikel-Händler profitierte in dem Anfang Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 von den jüngsten Zukäufen wie der US-Firma Finish Line und des kleineren Rivalen Footasylum. Auch der Trend, Sportklamotten verstärkt auch in der Freizeit oder im Büro zu tragen, beflügelt das Geschäft.

Das Vorsteuerergebnis der 1981 gegründeten JD Sports mit rund 2400 Filialen stieg um 15,5 Prozent auf 355 Millionen Pfund. Der Umsatz erhöhte sich um fast die Hälfte auf 4,72 Milliarden Pfund. Experten hatten jeweils mit weniger gerechnet.