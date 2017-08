MÄRKTE 7-Jenoptik am Tag nach Bilanzvorlage auf Talfahrt

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Am Tag nach der Vorlage von Quartalszahlen haben die Anleger am Donnerstag Jenoptik im hohen Bogen aus ihren Depots geworfen. Die Aktien fielen um acht Prozent auf 22,55 Euro und waren damit im TecDax der größte Verlierer. Laut Händlern gab es einige Herunterstufungen. So hatte unter anderem die DZ Bank ihre Anlageempfehlung für Jenoptik am späten Mittwochnachmittag auf "halten" von "kaufen" gesenkt und dies mit der positiven Kursentwicklung der letzten Monate begründet.

Jenoptik habe einen soliden Quartalsbericht vorgelegt, wobei die Entwicklung größtenteils im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie. Zwar seien die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2017 bekräftigt, doch gleichzeitig seien die Gewinn-Erwartungen für die Segmente angepasst worden.

Am Mittwoch hatten Jenoptik bereits fast drei Prozent eingebüßt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie allerdings fast 50 Prozent gewonnen.