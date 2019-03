MÄRKTE-Zahlen schicken Fondsfirma Jupiter in höheren Orbit

Frankfurt, 01. Mrz (Reuters) - Mit Erleichterung aufgenommene Geschäftszahlen bescheren Jupiter den größten Kurssprung seit fünfeinhalb Jahren. Die Aktien des britischen Vermögensverwalters stiegen am Freitag um bis zu zehn Prozent auf ein Viereinhalb-Monats-Hoch von 372,3 Pence.

Wegen der fallenden Börsen 2018 sei der Vorteuergewinn im vergangenen Jahr zwar um sieben Prozent auf umgerechnet 209 Millionen Euro gesunken. Die Gebühreneinnahmen hätten dagegen von 457 auf 461 Millionen Euro zugelegt. Der Kapitalpuffer sei mit 212 Millionen Euro drei mal so groß wie vorgeschrieben. Auf dieser Basis stellte Jupiter seinen Aktionären eine Dividende von 28,5 Pence je Aktie in Aussicht.