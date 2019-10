MÄRKTE-Zahlen von Just Eat treffen nicht den Geschmack der Anleger

Frankfurt, 21. Okt (Reuters) - Mit Enttäuschung reagierten Anleger auf die Quartalsergebnisse von Just Eat. Die Aktien des britischen Essenslieferanten fielen am Montag um 6,8 Prozent. Die Titel des niederländischen Fusionspartners Takeaway.com büßten in Amsterdam bis zu 4,6 Prozent ein.

Just Eat steigerte den Umsatz nach eigenen Angaben zwar um ein Viertel auf umgerechnet 288 Millionen Euro und peilt für das Gesamtjahr weiterhin Erlöse von etwa 1,2 Milliarden Euro an. Die Bestellungen in Großbritannien hätten aber langsamer zugelegt als erwartet, konstatierte Analyst Harry Read von der Investmentbank Liberum. Die Verluste im Lateinamerika-Geschäft, vor allem in Mexiko und Brasilien, lasteten ebenfalls auf der Stimmung, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.