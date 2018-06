MÄRKTE-Deliveroo-Plan verdirbt Anlegern Appetit auf Just Eat-Aktie

Frankfurt, 13. Jun (Reuters) - Wachsender Konkurrenzdruck des Rivalen Deliveroo bereitet Börsianern zufolge den Aktionären von Just Eat Kopfschmerzen. Die Papiere des Essenslieferdienstes fielen an der Londoner Börse am Mittwoch um bis zu 8,1 Prozent auf 781,4 Pence. Deliveroo öffnet seine App, um zusätzliche Restaurants als Partner zu gewinnen. Diese dürfen künftig Essen auch selbst ausliefern, das über Deliveroo bestellt wird. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

