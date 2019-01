MÄRKTE-Rücktritt des Firmenchefs vergrault Anleger von Just Eat

London, 21. Jan (Reuters) - Der überraschende Rücktritt des Firmenchefs von Just Eat hat Anlegern am Montag den Appetit verdorben. Die Aktien des britischen Online-Essenslieferdienstes rutschten zeitweise um 5,8 Prozent auf 620 Pence ab. Firmenchef Peter Plumb hört mit sofortiger Wirkung auf, übergangsweise soll Vorstandsmitglied Peter Duffy den Chefposten übernehmen, wie Just Eat mitteilte.

Die Aktien von Just Eat verloren im vergangenen Jahr 25 Prozent, während die Titel des in Deutschland tätigen Unternehmens Delivery Hero nur drei Prozent einbüßten. (Reporter: James Davey und Paul Sandle, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Ehrhardt