MÄRKTE-Indische Jute-Verarbeiter dank neuer Verordnung auf Rekord

Frankfurt, 03. Jan (Reuters) - Die geplante Pflicht in Indien zur Verpackung bestimmter Lebensmittel in Jute beschert den dortigen Verarbeitern dieser Pflanzenfasern kräftige Kursgewinne. Die Aktien von Ludlow, Cheviot und Gloster stiegen am Mittwoch um jeweils etwa 20 Prozent. Die Titel der beiden Letzteren waren mit 1490 und 745,35 Rupien so teuer wie noch nie. Die Regierung habe beschlossen, dass Getreide und Zucker künftig nur noch in Jute-Verpackungen verkauft werden dürften, teilte der indische Regierungssprecher über den Kurznachrichten-Dienst Twitter mit. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

