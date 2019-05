MÄRKTE-Guardiola-Spekulationen geben Juventus Turin Auftrieb

Mailand/Frankfurt, 23. Mai (Reuters) - Erneute Spekulationen über einen Wechsel von Pep Guardiola zum Fußballclub Juventus Turin haben die Aktien des italienischen Clubs am Donnerstag in die Höhe getrieben. Die Titel stiegen um bis zu 4,7 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 1,51 Euro. Händler in Mailand verwiesen auf einen Medienbericht, wonach der Trainer des englischen Clubs Manchester City Mitte Juni als neuer Juventus-Coach vorgestellt werden soll. Guardiola hatte entsprechende Gerüchte in den vergangenen Wochen immer wieder dementiert.

Bereits am Mittwoch hatten die Aktien auf Presseberichte über potenzielle Nachfolger von Juventus-Trainer Massimiliano Allegri reagiert. Seit Anfang Mai gewannen sie 14 Prozent.