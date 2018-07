MÄRKTE-Juventus-Anleger bejubeln Ronaldos Wechsel nach Turin

Mailand, 10. Jul (Reuters) - Den Wechsel des portugiesischen Fußballstars Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin ist am Dienstag an der Börse kurz vor Handelsschluss positiv angekommen. Die in Mailand gelisteten Aktien des italienischen Meisters legten 5,8 Prozent auf 0,8980 Euro zu. Nach Juventus-Angaben wird für Ronaldo eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro fällig, die in zwei Tranchen gezahlt werden soll. Der Spieler erhalte einen Vertrag über vier Jahre. 2008 hatte Real Madrid Ronaldo für 80 Millionen Pfund von Manchester United erworben. (Reporter: Julien Toyer und Richard Martin, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

