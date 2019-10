MÄRKTE-Gucci & Co gleichen Hongkong-Delle aus - Luxus-Aktien steigen

Frankfurt, 25. Okt (Reuters) - Anleger von Luxusgüterherstellern haben erleichtert auf weniger stark als befürchtet ausgefallene Einbußen in Asien von Kering und Moncler reagiert. Die Aktien des Gucci-Mutterkonzerns kletterten am Freitag in Paris um bis zu 9,9 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch. Die Papiere des italienischen Jackenmachers gewannen in Mailand bis zu 8,8 Prozent. Das verlieh auch anderen Branchentiteln Rückenwind: LVMH, Hermes und Christian Dior stiegen je um knapp zwei Prozent, ebenso Swatch. Auch die Mutter der Marken Cartier und IW Richemont legte zu.

Zwar verlangsamte sich das Umsatzwachstum von Kering im dritten Quartal erwartungsgemäß etwas. Der Konzern konnte Einbußen in Hongkong jedoch durch verstärkte Verkäufe in anderen asiatischen Märkten ausgleichen. Auch Moncler kam glimpflicher davon als gedacht. Luxusgüterhersteller verlassen sich auf Hongkong als Magnet für Touristen aus ganz Asien. Angesichts der seit Monaten andauernden Proteste gegen die Regierung haben einige jedoch Filialen in der ehemaligen britischen Kronkolonie geschlossen.