MÄRKTE-Baumarktkette Kingfisher nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 20. Sep (Reuters) - Ermutigende Geschäftszahlen haben die britische Baumarktkette Kingfisher am Mittwoch an die Spitze des Londoner Auswahlindex FTSE katapultiert. Die Aktien des europäischen Branchenprimus stiegen um bis zu 7,9 Prozent auf 319,9 Pence. Das Unternehmen machte im ersten Halbjahr umgerechnet 496 Millionen Euro Gewinn, ein Plus von ein Prozent. Analysten hatten lediglich mit 480 Millionen Euro gerechnet. Zudem zeigte es sich einverstanden mit der Markterwartung eines Gewinns von 26 Pence je Aktie im Geschäftsjahr 2017/2018. Offenbar trage die neue IT-Infrastruktur bereits früher als gedacht Früchte, urteilte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital.

Parallel dazu kündigte Kingfisher einen Aktienrückkauf im Volumen von umgerechnet maximal 68 Millionen Euro an. Die Anteilsscheine würden anschließend eingestampft.