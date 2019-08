MÄRKTE-US-Kaufhauskette Kohl's nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 20. Aug (Reuters) - Ein Quartalsgewinn über Markterwartungen gibt der US-Kaufhauskette Kohl’s Auftrieb. Die Aktien stiegen im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street am Dienstag um 4,5 Prozent. Unter anderem dank Partnerschaften mit dem Online-Händler Amazon und dem Jugend-Magazin Popsugar machte das Unternehmen einen Gewinn vor Sonderposten von 1,55 Dollar je Aktie. Analysten hatten nur mit 1,53 Dollar gerechnet. Der Umsatz ging allerdings überraschend stark auf 4,17 Milliarden Dollar zurück. Für das Gesamtjahr peilt Kohl’s weiter einen Überschuss von 5,15 bis 5,45 Dollar je Aktie an. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

