MÄRKTE-Rekord-Kurssturz bei Biolebensmittel-Anbieter Wessanen

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Gesenkte Gesamtjahresziele brocken Wessanen den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien des niederländischen Anbieters von Biolebensmitteln fielen am Freitag um bis zu 24 Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 13,25 Euro. Bis Mittag wechselten mehr als elf Mal so viele Wessanen-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Wegen eines wachsenden Konkurrenzdrucks in Frankreich, dem wichtigsten Markt, rechnet das Unternehmen 2018 nur noch mit moderatem statt starkem Wachstum. Der operative Gewinn werde voraussichtlich stagnieren statt steigen. Im zweiten Quartal gingen die Erlöse der Wessanen-Marken wie “Allos” oder “Bjorg” um 0,3 Prozent zurück. “Allos”-Produkte werden auch in Deutschland angeboten. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Zuzanna Szymanska, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)