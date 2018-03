MÄRKTE-Waffen-Deal mit Katar hievt Kongsberg auf Rekordhoch

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Der größte Auftrag der Firmengeschichte beschert Kongsberg den stärksten Kurssprung seit vier Jahren. Die Aktien der norwegischen Rüstungsfirma stiegen am Dienstag um bis zu 7,3 Prozent und waren mit 185,60 Kronen so teuer wie noch nie. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits fast fünf Mal so viele Kongsberg-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Das Unternehmen hat den Angaben zufolge mit Katar eine Grundsatzvereinbarung zur Ausrüstung von Panzerfahrzeugen des Emirats mit Waffen und digitalen System geschlossen. Der Auftrag habe ein Volumen von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Der Deal ist Teil einer größeren Kooperation zwischen Kongsberg und Katar im Bereich Rüstung und Marine.