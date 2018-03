Thomson Reuters bietet Stimmungsbarometer für Bitcoin-Händler

London, 12. Mrz (Reuters) - Thomson Reuters bietet Anlegern ein neuartiges Stimmungsbarometer für den Handel mit Bitcoin & Co. Für den MarketPsych-Index würden über 400 Internetseiten überwacht, um aus ihnen potenziell marktbewegende Stimmungen und Anlagemotive herauszufiltern, teilte der Informationskonzern am Montag mit.

Auch in anderen Anlageklassen wie Aktien verfolgen Anleger häufig Diskussionen in Online-Foren oder über den Kurznachrichtendienst Twitter, um Stimmungsumschwünge frühzeitig zu erkennen und für sich zu nutzen. Durch den Boom der Cyberwährungen sind in den vergangenen Monaten zahlreiche Internetseiten entstanden, die sich nur um den Handel mit Kryptowährungen oder die neuesten Entwicklungen der ihnen zugrundeliegenden Blockchain-Technologie drehen. “Nachrichten und soziale Medien beeinflussen den Investitionsprozess stärker als je zuvor”, betonte Thomson-Reuters-Manager Austin Burkett.

Bitcoin hatte sich 2017 zeitweise um 2000 Prozent auf etwa 20.000 Dollar verteuert. Am Montag kostete die älteste und wichtigste der insgesamt mehr als 1500 Kryptowährungen knapp 9800 Dollar.

Reporter: Tommy Wilkes, geschrieben von Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.