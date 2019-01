MÄRKTE-Kuka-Aktien nach Zahlen im Keller - Hella im Aufwind

Frankfurt, 11. Jan (Reuters) - Der Umsatz- und Gewinneinbruch bei Kuka hat die Aktien des Roboterherstellers auf Talfahrt geschickt. Die Titel fielen in der Spitze um 10,3 Prozent auf 54 Euro. Das abgelaufene Jahr sei noch schlechter gelaufen als im Herbst gedacht, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Kuka begründete die schlechtere Geschäftsentwicklung unter anderem mit der Abkühlung der Konjunktur in der Automobil- und Elektronikindustrie. Damit erwirtschaftet die Firma, die vor zwei Jahren in chinesische Hände geratene war, die Hälfte des Umsatzes. Besonders schwer wiege, dass selbst der Ausblick für 2020 gekippt worden sei, sagte ein Händler. Weder ein Umsatz zwischen 4,0 und 4,5 Milliarden Euro sei im nächsten Jahr erreichbar noch eine operative Umsatzrendite von 7,5 Prozent, erklärte das Unternehmen. Die pessimistischen Aussagen von Kuka machten auch den Aktien des Autozulieferers Continental zu schaffen - die Titel verloren zwei Prozent auf 126,60 Euro und bildeten damit das Schlusslicht im Dax.

Dem Negativtrend entziehen konnten sich dagegen die Aktien des Scheinwerferherstellers Hella. Der Konzern hat seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018/19 wegen des schwächelnden Marktes zwar eingeschränkt, bestätigte am Freitag aber seine bisherige Prognose. Der Vorstand geht nun davon aus, dass das währungs- und portfoliobereinigte Umsatzwachstum am unteren Ende sowie der Anstieg des bereinigten EBIT in der unteren Hälfte der Prognosebandbreite von fünf bis zehn Prozent liegen werden. Mit einem solchen Ausblick übertreffe Hella aber immer noch die Erwartungen, sagte ein Börsianer. Die Titel standen mit einem Plus von bis zu 3,6 Prozent auf 38,68 Euro an der MDax-Spitze. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Sabine Ehrhardt