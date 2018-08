MÄRKTE-"Victoria's Secret"-Mutter L Brands auf Talfahrt

Frankfurt, 23. Aug (Reuters) - Anleger machen aus ihrer Enttäuschung über die Gewinnwarnung von L Brands kein Geheimnis. Die Aktien der “Victoria’s Secret”-Mutter fielen im vorbörslichen US-Geschäft um acht Prozent auf ein Siebeneinhalb-Jahres-Tief von 29,35 Dollar.

Für das laufende Quartal rechnet der Unterwäsche- und Kosmetik-Anbieter nur noch mit einem Gewinn von bis zu 0,05 statt 0,16 Dollar je Aktie. Im Gesamtjahr werde der Überschuss voraussichtlich bei 2,45 bis 2,70 statt bei 2,70 bis drei Dollar je Aktie liegen. L Brands stehe vor einem steinigen Weg, schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies in einem Kommentar. Die Probleme bei den Unterwäsche-Marken “Victoria’s Secret” und “Pink” seien tiefgreifend. In der Kosmetik-Sparte “Bath & Body Works” hätten die Gewinnmargen ihren Höhepunkt erreicht. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)