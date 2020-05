MÄRKTE-Einstieg von LVMH-Eigner Arnault treibt Medienfirma Lagardere

Frankfurt, 25. Mai (Reuters) - Der Einstieg des französischen Milliardärs Bernard Arnault bei der Holding des Unternehmers Arnaud Lagardere beflügelt die Aktien von dessen Medien- und Einzelhandelskonzern. Die Aktien von Lagardere SCA stiegen am Montag zeitweise um mehr als 14 Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit den Turbulenzen nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 2008.

Arnaud, Hauptaktionär des Luxusgüter-Herstellers LVMH, beteiligt sich mit einem Viertel an der Holding Lagardere LCM, die zu den größten Aktionären des “Paris Match”-Verlegers Lagardere SCA zählt. Parallel dazu stockte der Medienkonzern Vivendi seine Beteiligung an Lagardere SCA einer Pflichtveröffentlichung zufolge auf 16,48 von 12,41 Prozent auf. Damit rückt die Firma, die vom französischen Milliardär Vincent Bollore kontrolliert wird, näher an den größten Eigner von Lagardere SCA, den aktivistischen Investor Amber Capital, heran.

Der von Arnaud Lagardere geführte Konzern und Amber liegen seit Jahren über Kreuz. Der US-Investor will das Unternehmen, das neben Verlagen auch Duty-Free-Shops sowie Restaurants an Flughäfen und Bahnhöfen betreibt, zerschlagen. Anfang Mai scheiterte Amber mit einem Vorstoß, den Aufsichtsrat neu besetzen zu lassen.